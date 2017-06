सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्‍चन अपने फैंस के साथ सीधे जुड़े रहे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी छोटी-बड़ी जानकारी वह सोशल मीडिया के जरिए ही फैंस के साथ शेयर करते हैं।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर महानायक अमिताभ बच्‍चन को दिक्‍कत हो रही हैं। यह जानकारी उन्‍होंने खुद अपने फैन्‍स के साथ शेयर की है। अमिताभ इस समय आमिर खान के साथ माल्टा में 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तां' की शूटिंग में व्यस्त हैं।

अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उन्हें फेसबुक का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका आधिकारिक पेज पूरी तरह नहीं खुल रहा है। 74 वर्षीय अमिताभ के सोशल नेटवर्किंग साइट पर 2.60 करो़ड़ से अधिक फॉलोअर हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्विटर पर अमिताभ के 2.75 करो़ड़ फॉलोअर हैं।

अमिताभ बच्‍चन ने ट्वीट कर कहा, 'हेलो फेसबुक, मेरा पेज कई दिनों से पूरा नहीं खुल रहा है। बहुत दुख की बात है कि इसकी वजह से मुझे शिकायत करने के लिए इस माध्यम का सहारा लेना पड़ा।'

T 2466 - HELLO ! FaceBook ..! Wake up ..my page does not open fully .. been like this for days ! Had to use this medium to complain ,,SAD ! pic.twitter.com/SvzUHBBDvT