जापान से वापस आएगा गोपाल राम का शव, सरकार उठाएगी खर्चा

जापान के टोक्यो में दिल की धड़कन रुक जाने से एक भारतीय गोपाल राम की दो हफ्ते पहले मौत हो गई थी।

नई दिल्ली, पीटीआई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक भारतीय के शव को भारत वापस लाने का आश्वासन दिया है। दरअसल जापान के टोक्यो में दिल की धड़कन रुक जाने से एक भारतीय गोपाल राम की दो हफ्ते पहले मौत हो गई थी।

गोपाल राम के परिवार की माली हालत ठीक न होने की वजह से उनके शव को भारत लाने में परेशानी हो रही थी। परिवार ने सरकार से गुहार लगाई तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि शव को लाने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी।

We will bear all the expenses and do this without delay.@htTweets https://t.co/SXVVsI5qaP

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) December 18, 2016