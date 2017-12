गुजरात: चक्रवाती तूफान 'ओखी' के कारण अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां रद

चक्रवात ओखी के कारण भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की महुवा, सिहोर और राजुला की रैलियां रद की गईं।

अहमदाबाद (एएनआई)। चक्रवाती तूफान ओखी का असर गुजरात के चुनावी मौसम पर भी पड़ रहा है। तमिलनाडु और केरल में तबाही मचाने के बाद गुजरात की तरफ रुख कर रहे 'ओखी' के कारण भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तीन चुनावी रैलियां रद कर दी गईं हैं। ये रैलियां राज्य के महुवा, सिहोर और राजुला में होनी थीं।

BJP President Amit Shah's public rallies in Rajula, Mahuva and Shihor cancelled due to #CycloneOckhi (file pic) #Gujarat pic.twitter.com/gH8BnTVoFT