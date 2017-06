जानिए, मोमोज के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे भाजपा के ये विधायक

अरोड़ा के मुताबिक उनके इस अभियान से लगभग 35 प्रतिशत बिक्री पर प्रभाव पड़ा है।

नई दिल्ली, एएनआई। जम्मू-कश्मीर में भाजपा विधायक रमेश अरोड़ा ने मोमोज पर बैन लगाने की मांग की है। गुरुवार को इस भाजपा नेता ने मोमोज को के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है।

मोमोज के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपा नेता रमेश अरोड़ा का मानना है कि मोमोज आंतों के कैंसर सहित मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई बीमारियों का मुख्य कारण है। भाजपा विधायक ने बताया कि मोमोज में अजिनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है जो उसके स्वाद को बढ़ा देता है। लेकिन यह माइग्रेन से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है।

