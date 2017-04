भाजपा का स्थापना दिवस आज, पार्टी मुख्यालय पहुंचे PM मोदी और अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी आज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय जनता पार्टी का आज 37वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। भाजपा आज अपने स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती तक देश भर में कार्यक्रम अायोजित करेगी।

Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya at BJP headquarter in Delhi pic.twitter.com/GCbVGLNfju