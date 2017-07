राहुल गांधी द्वारा पीएम पर सवाल उठाए जाने का जवाब देते हुए भाजपा ने कहा केंद्र सरकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अन्‍य हितों के लिए समझौता नहीं कर सकती है।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने चीन मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्‍पी पर सवाल किया था जिसके जवाब में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पलटवार करते हुए कहा, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक हित के आधार पर केंद्र कभी समझौता नहीं करेगा।

भाजपा नेता नलिन कोहली ने एएनआई को बताया, ‘राहुल गांधी देश वापस लौट आए हैं इसलिए हमने उनका यह बयान अकस्‍मात सुना। चीन या किसी भी अन्‍य मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व के तहत देश की संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक हित के आधार पर कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा।‘ उन्‍होंने आगे कहा केंद्र सरकार उचित कार्रवाई के लिए जिम्‍मेवार है और स्‍थिति के अनुसार करेगी। राहुल ने चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्‍पी को लेकर सवाल उठाया था। ट्वीटर पर राहुल ने लिखा, ‘चीन पर प्रधानमंत्री चुप क्‍यों हैं?’

Why is our Prime Minister silent on China?