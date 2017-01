BJP ने कांग्रेस को घेरा, मनमोहन सिंह के इशारे पर माल्या को मिला लोन

विजय माल्या को लोन देने के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि डूबती पार्टी ने डूबते जहाज को सहारा दिया।

नई दिल्ली(एएनआई)। बैंकों को हजारों करोड़ों का चपत लगाने वाले यूबी समूह के मालिक विजय माल्या लंदन में हैं।लेकिन भारत में उनके लेन देन पर सियासत जारी है। माल्या को विदेश भगाए जाने का आरोप कांग्रेस लगाती रहती है। लेकिन भाजपा ने पलटवार करते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को निशाने पर लिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हमारे पास अनेकों ईमेल्स और पत्राचार की कॉपियां हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि 2004 से 2014 के दौरान कांग्रेस किस कदर विजय माल्या पर मेहरबान थी।

First loan to Vijay Mallya was granted in 2004, then in 2008. Despite his cos declared NPA, restructuring of his loan was done in 2010:BJP

