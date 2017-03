ओडिशा : पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत से सहमा बीजू जनता दल

भाजपा ने दस गुना से ज्यादा छलांग लगाकर बीजद के टक्कर में पहुंच गई। सोमवार को एक के बाद एक सतपथी के कई ट्वीट ने यह स्पष्ट कर दिया।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। ओडिशा के पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली चमत्कारिक बढ़त ने प्रदेश के सत्ताधारी बीजू जनता दल में बेचैनी बढ़ा दी है। अगले एक पखवाड़े में भुवनेश्वर में होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बीजद को इस कदर भयभीत कर दिया है कि लोकसभा में पार्टी के सचेतक तथागत सतपथी ने कई ट्वीट कर यह आरोप भी लगा दिया कि भाजपा वहां बीजद में दरार डालकर जल्द चुनाव करवाने की कोशिश कर रही है।

यह और बात है कि उनके इस ट्वीट पर खुद पार्टी के अंदर ही अलग अलग सुर दिख सकते हैं। वहीं ओडिशा से आने वाले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सतपथी के बयानों को 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजद की जमीन खिसक गई है और इसी कारण उनका असंतुलित होना स्वाभाविक है।

कुछ महीने पहले तक बीजद विपक्ष और केंद्र की भाजपा सरकार से समान दूरी बनाकर चल रहा था। शायद यह विश्वास था कि ओडिशा में उनका गढ़ सुरक्षित है। लेकिन पिछले महीने आए पंचायत व निकाय के चुनाव नतीजों ने आशंकित कर दिया है। भाजपा ने दस गुना से ज्यादा छलांग लगाकर बीजद के टक्कर में पहुंच गई। सोमवार को एक के बाद एक सतपथी के कई ट्वीट ने यह स्पष्ट कर दिया।

सतपथी ने ट्वीट किया- 'भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भुवनेश्वर में होने वाली है .मंशा यह है कि राज्य सरकार को पंगु बना दिया जाए..ओडिशा में लोकसभा के साथ चुनाव होने हैं लेकिन बीजद में तोड़फोड़ कर जल्दी चुनाव करवाने की कोशिश हो रही है।'

BJP hard at work to divide @bjd_odisha in Parliament, maybe even in assembly. They want AIADMK type split.

- TS

1/1