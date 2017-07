बेदी ने की DIG रूपा की तारीफ, कहा- देश को ऐसे लोगों की है जरूरत

पुडुचेरी की उपराज्‍यपाल किरण बेदी ने अन्‍नाद्रमुक प्रमुख को जेल में मिल रही सुविधाओं का पर्दाफाश करने वाली डीआइजी की तारीफ की।

पुडुचेरी (प्रेट्र)। पुडुचेरी की उपराज्‍यपाल किरण बेदी ने शुक्रवार को वरिष्‍ठ कर्नाटक पुलिस के हिम्‍मत की प्रशंसा की जिन्‍होंने जेल में अन्‍नाद्रमुक प्रमुख को मिल रही खास सुविधाओं पर से पर्दा हटाया।

डीआइजी के अनुसार, बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में अन्‍नाद्रमुक की प्रमुख वीके शशिकला को वीआइपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। बेदी ने ट्वीट किया, कर्नाटक की डीआइजी, डी रूपा की तरह और ऑफिसर की जरूरत है ताकि युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिले। इन दिनों ऐसे ऑफिसर मिलना मुश्‍किल है। जिनके पास सच बोलने और लिखने की हिम्‍मत है क्‍योंकि जिस चीज की हकीकत वे जानते हैं उसे सामने लाने के लिए सीनियर की ओर से उन्‍हें सपोर्ट नहीं मिलता।

In such a situation it's best to make an immediate joint-visit and see directly. Good Leadership respects feedback. pic.twitter.com/GR82U1onci