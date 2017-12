'पं. राहुल गांधी जी को सभी भगवानों ने दिया आशीर्वाद, 2019 में बनेंगे PM'

कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी तय होने के बाद राहुल गांधी को बधाई संदेश देने के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पोस्टर लग गए हैं।

नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी तय होने के बाद पार्टी नेताओं ने उनको बधाई भी देना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी के बड़े-बड़े पोस्टर्स और बैनर लग गए हैं। इन बैनरों में कई पोस्टर ऐसे हैं जो बरबस ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

इनमें से एक पोस्टर में सभी भगवानों के आशीर्वाद देती हुई तस्वीर के साथ राहुल की फोटो लगाई गई है जिसमें लिखा गया है, 'पं. राहुल गांधी जी को सभी भगवानों ने दिया आशीर्वाद। राहुल को अध्यक्ष बनने की बधाई।' वहीं एक अन्य पोस्टर में राहुल की फोटो के साथ लिखा गया है, 'साल 2017- अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साल 2019- भारत के प्रधानमंत्री।'

Banners seen outside Congress HQ in Delhi pic.twitter.com/x8cgxVf0YQ