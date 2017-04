हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगने के बाद चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे MP गायकवाड़

एयरलाइंस कर्मी की चप्पल से पिटाई करने वाले शिवसेना के सासंद रवींद्र गायकवाड़ बुधवार को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए।

नई दिल्ली (जेएनएन)। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) द्वारा हवाई यात्रा पर रोक लगाने के बाद शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ बुधवार को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए वह संसद भी पहुंच चुके हैं।

