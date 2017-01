जम्मू कश्मीर: पिछले 24 घंटों से बर्फीले तूफान का कहर जारी, 6 जवानों की मौत

जम्‍मू कश्‍मीर में पिछले 24 घंटोंं से जारी बर्फबारी के कारण अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

श्रीनगर (एएनआई)। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान के कहर में अब तक मरने वालों की संख्या 12 हो गयी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।

6 army personnel have lost their lives in avalanche that struck army camp in Gurez Sector of J&K on 25 Jan 2017; 6 personnel rescued

— ANI (@ANI_news) January 26, 2017