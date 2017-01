जम्मू-कश्मीर: बर्फीले तूफान की चपेट में आर्मी कैंप, एक जवान की मौत

कुपवाड़ा के तुलैल इलाके में बर्फीले तूफान ने एक मकान को अपने आगोश में ले लिया जिससे चार लोगों की मौत हो गयी। इसके अलावा इस तूफान की चपेट में आए सोनमर्ग के आर्मी कैंप में एक जवान की

श्रीनगर (राज्य ब्यूरो)। सोनमर्ग में बुधवार को आर्मी कैंप बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया जिसके कारण एक जवान की मौत हो गई और आठ को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

मौसम के गंभीर हालात को देखते हुए सभी सेवाओं को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे गुरेज सेक्टर(बांडीपोर) में हिमस्खलन की चपेट में आए एक मकान में एक ही परिवार के चार सदस्यों की बर्फ में दब कर मौत हो गई। पूरे परिवार में एक ही सदस्य को जिंदा बचाया जा सका। साथ ही मध्य कश्मीर में बढगाम में हिमपात के दौरान दो मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि स्थानीय अस्पताल में एक तीमारदार ठंड में अपनी जान गंवा बैठा।

हिमस्खलन आज सुबह गुरेज सेक्टर के अंतर्गत तुलेल के साथ सटे बुडुगाम गांव में हुआ है। यह गांव एक पहाड़ी ढलान पर है। हिमस्खलन के दौरान पहाड़ी से कटी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गांव में आकर गिरे और एक मकान पूरी तरह बर्फ में दब गया। यह मकान हबीबुल्ला लोन(50) पुत्र बहादुर लोन का था।

Jammu and Kashmir: At least 4 people buried alive in a snow avalanche in Gurez sector, Bandipora district. More details awaited.

— ANI (@ANI_news) January 25, 2017

हबीबुल्ला और उसके परिजनों को बचाव का कोई मौका नहीं मिला। वह बर्फ में दबे अपने मकान के भीतर ही दब गए। इस बीच, स्थानीय ग्रामीणों ने बर्फ को हटाने का प्रयास करते हुए सेना व पुलिस को सूचित किया।

सेना और पुलिस का बचाव दल मौके पर पहुंचा। बचाव दल ने बर्फ को हटाते हुए क्षतिग्रस्त मकान में दबे हबीबुल्ला उसके परिजनों को बाहर निकाला। लेकिन हबीबुल्ला और उसकी पत्नी अजीजी के अलावा उसका एक बेटा इरफान(17) और बेटी गुलशना बानो (19) की मौत हो चुकी थी। सिर्फ एक बेटा रियाज(18) ही जिंदा बचा है। उसे उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल, उसकी हालत स्थिर है।

पढ़ें: उत्तरकाशी में ठंड के चलते प्राथमिक स्कूलों में कल रहेगी छुट्टी

इस बीच,बढगाम जिला अस्पताल में परिसर में आज सुबह बीरवाह निवासी मुदस्सर अहमद (27) की हृदयाघात से मौत हो गई। वह वहां अस्पताल में उपचारधीन अपने एक परिजन की तीमारदारी के लिए आया

था और बीती रात आराम करने के लिए बाहर खड़े अपने वाहन में आकर सो गया। उस समय वहां हिमपात हो रहा था। पूरी रात ठंड में रहने के कारण उसे हृदयाघात हुआ जो उसकी मौत का कारण बना। डाक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद उसका शव उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है।

इससे पूर्व बीती रात बडगाम के जिले के मुजपथरी,खानसाहब और पोषकर खाग में दो मकान बर्फ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पोषकर गांव में बशीर अहमद रेशी का मकान गिरा है।

पढ़ें: मौसम ने बदली करवट, ऊंची पहाड़ियों पर हुआ हिमपात