मायावती के आरोप पर बोले जेटली, EVM की जगह अपनी खामियों को देखें

यूपी में मिली प्रचंड जीत पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये जीत विकास और सद्भाव की जीत है।

नई दिल्ली(एएनआई)। 11 मार्च का दिन यूपी की सियासत को कई माएनों में बदल दिया। भाजपा की प्रचंड बहुमत ने साफ कर दिया कि जनता ने तुष्टीकरण, जातपात की राजनीति को नकार दिया। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने परिणाम घोषित होने के दौरान कहा कि भाजपा की जीत में ईवीएम मशीनों का योगदान है। अपने आरोपों को पुख्ता धार देने के लिए उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीनों को इस ढंग से तैयार किया गया था कि मतदाता ने अगर बसपा को वोट किया उस स्थिति में भी मतदान भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में हुआ। लेकिन मायावती के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें ईवीएम में दोष देने की जगह खुद की नीतियों को देखना चाहिए।

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि अपनी हार को मायावती पचा नहीं पा रही हैं। मायावती जी को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। उन्हें नकारात्मक राजनीति की जगह सकारात्मक राजनीति पर जोर देना चाहिए।ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मामले में जेटली ने कहा कि इस तरह के अनर्गल आरोपों में कोई दम नहीं है।

Not right,this is world's biggest democracy.She lost because of wrong policies must accept: Jaitley on Mayawati's EVM tampering allegations pic.twitter.com/2ponvie950

यूपी में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये तो साफ है कि जनता के दिलोदिमाग पर नोटबंदी का नकारात्मक असर नहीं पड़ा। चुनाव परिणामों से साफ है कि नोटबंदी को जनता ने समर्थन दिया है।

Was popular among people&correct from economic point of view,BJP was set to benefit: Jaitley on if #DeMonetisation affected #ElectionResults pic.twitter.com/GpgVZ97kvz