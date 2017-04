कश्मीर: बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री मुहैया करा रही आर्मी

कश्मीार के कुछ इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को जहां आर्मी भोजन और पानी पहुंचा रही वहीं बाढ़ में फंसे 76 घोड़ों को सुरक्षित निकाल लिया।

श्रीनगर (एएनआई)। कश्‍मीर के बाढ़ से प्रभावित कुछ इलाकों में आर्मी अपनी मदद मुहैया करा रही है। इस क्रम में आर्मी ने पट्टन में फंसे 76 घोड़ों को सुरक्षित निकाल लिया और पलहालन क्षेत्र के घाट गोपाल गांव में फंसे लोगों को आर्मी द्वारा भोजन और पीने का पानी उपलब्‍ध कराया गया।

Jammu and Kashmir: 76 Horses stranded amidst Floods at Pattan, rescued by Army. (07.04.2017) pic.twitter.com/wOKcjZsJtF