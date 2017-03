छत्तीगढ़: मारे गए नक्सलियों के पास से पुलिस ने बरामद किए हाथियार-गोलाबारूद

दंतेवाड़ा में मारे गए नक्सलियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है।

छत्तीसगढ़(एएनआइ)। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शनिवार को पुलिस बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पांच नक्सली मारे गए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।

बता दें शनिवार दोपहर गश्त पर निकले पुलिस बल पर घात लगाए नक्सलियों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने भी नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की और इसमें छह नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने पांच नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं।

Chhattisgarh: Arms and ammunition recovered from the five naxals killed by security forces in Dantewada's Burdum yesterday. pic.twitter.com/hTqSFUIirj