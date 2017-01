अपने ही देश में कश्‍मीरी पंडितों की रिफ्यूजी वाली स्‍थिति के लिए न्‍याय की मांग करते हुए अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कविता के जरिए आवाज उठाई है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। पिछले 27 सालों से अपने देश में ही रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम खेर ने गुरुवार को कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए हृदयविदारक कविता शेयर किया है। ये कश्मीरी पंडित 1990 से शरणार्थियों के तौर पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस बीच गुरुवार को जम्मू कश्मीर असेंबली ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

कश्मीरी पंडित समुदाय के दर्द और उनकी चुप्पी के पीछे छिपी चीख को बयां करते हुए अनुपम खेर ने अपनी कविता में उस एक दिन की चेतावनी दी है कि जब यह चुप्पी तेज आवाज में बदल जाएगी।

पढ़ें: इंसानियत की मिसाल, कश्मीरी पंडित के दाह संस्कार के लिए मुस्लिमों ने की मदद

61 वर्षीय अभिनेता अनुपम खेर कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ’27 साल होने से हम कश्मीरी पंडित अपने देश में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। यह कविता उनकी चुप्पी के पीछे छिपे उस दर्द का आवाज है। इसे शेयर करें।‘

27yrs on we #KashmiriPandits r stil refugees in our own country. A protest poem about their #SilentScream. Do share. https://t.co/72wRMpL9iS

— Anupam Kher (@AnupamPkher) January 19, 2017