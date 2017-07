अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इसकी जिम्‍मेदारी लेने को कहा है।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। अमरनाथ आतंकी हमले को राजनीतिक रंग देने के कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी के प्रयासों को लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी में परिपक्‍वता की कमी है, वरना वह मौजूदा हालात को समझते।

भाजपा नेता आरके सिंह ने कहा कि इस मुश्किल वक्‍त में जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं राहुल गांधी जैसी मतभेद वाली आवाजें भी हैं। मौजूदा समय में हमें दुश्‍मनी से ऊपर उठने की जरूरत है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने और मामले को राजनीतिक रंग देने की नहीं। जो लोग परिपक्‍व नहीं हैं, वे ऐसी चीज नहीं समझते।



आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने एक के बाद एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जिम्‍मेदारी लेने को कहा।

I share the pain & anguish of families who lost loved ones in the terror attack on innocent Amarnath Yatris today