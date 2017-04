बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्‍चन के फालोवर्स की संख्या ट्वीटर पर 2.6 करोड़ पर पहुंच गई है। इसके लिए उन्‍होंने प्रशंसकों का आभार व्‍यक्‍त किया है।

मुंबई (प्रेट्र)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर नई उपलब्धि हासिल की है। उनके फालोवर्स की संख्या बढ़कर 2.60 करोड़ हो गई है। इसके लिए उन्होंने अपने प्रशसंकों का आभार व्यक्त किया है। बिग बी के ट्वीटर हैंडल पर प्रशंसकों द्वारा उनकी इस कामयाबी पर बधाईयों का तांता लगा है।

साल 2010 में ट्विटर से जुड़ने वाले बिग बी ने अपनी तस्वीर के साथ इस खबर को साझा किया है। 74 वर्षीय अभिनेता ने ट्वीट किया, 'और इस मुकाम पर पहुंच गए। 2.6 करोड़ फालोवर्स की जादुई संख्या। धन्यवाद ट्विटर।'

T 2484 - And it has arrived ... the magical figure of 26 million followers !! Thank you Twitter for my intolerance ..🤣🌺 pic.twitter.com/urdGhmlhdd