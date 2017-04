भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाक में मौत की सजा

पाकिस्तान में पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गयी है।

इस्लामाबाद (एजेंसी)। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गयी है। आईएसपीआर ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कुलभूषण को जासूसी करने के आरोप में यह सज़ा सुनाई गयी है। कुलभूषण पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होने का आरोप लगा था।

कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कुलभूषण जाधव के जासूसी के इस आरोप को भारत सिरे से नकारता रहा है।

Indian R&AW agent #Kalbushan awarded death sentence through FGCM by Pakistan Army for espionage and sabotage activities against Pakistan. pic.twitter.com/ltRPbfO30V