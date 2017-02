एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने शुक्रवार को स्‍मगलिंग किए जा रहे 2100 ग्राम सोना बरामद किया।

मुंबई (एएनआई)। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने शुक्रवार को स्मगलिंग किए जा रहे 2100 ग्राम सोना बरामद किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी अपने ट्राउजर में सोने को छिपाकर ले जा रहा था। 2100 ग्राम सोने की कुल रकम 63,71,400 रुपये आंकी गयी है।

Mumbai: AIU recovered 2100 grams gold valued at Rs. 63,71,400 concealed in pockets of trouser. One person arrested. pic.twitter.com/8UaCTFbpWp

