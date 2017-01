मौसम के चलते श्रीनगर से आने और जाने के हवाई किराये में कई गुना बढ़ोत्तरी

जम्मू-कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के चलते इसका असर विमान सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी से श्रीनगर से आने और जाने का हवाई यात्रा का किराया कई गुणा बढ़ा दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते कई एयरलाइनों ने उड़ानों को रद्द कर दिया है और यात्रियों को बढ़े हुए किराए पर नए सिरे से टिकटों की बुकिंग कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

ऐसे ही श्रीनगर से दिल्ली तक विभिन्न एयरलाइंस का किराया देखने से मालूम होता है कि स्पॉट किराया 16,000 रूपए के आसपास है। दोनों गंतव्य के बीच का सामान्य किराया पांच हजार रूपये है।

किराए में हो रही है बेहताशा बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा, "जब उड़ानों का संचालन बहाल हो तो एयरलाइनों को पिछली बुकिंग मानने के लिए बाध्य करना चाहिए, न कि वो मूल राशि को वापस कर बच निकलें।"

Tickets between Srinagar & Delhi are being offered by "low cost airlines" at between ₹25,000 & ₹30,000 while the highway remains closed. — Omar Abdullah (@abdullah_omar) January 7, 2017

इसके बाद उन्होंने कई ट्वीट किये जिसमें उन्होंने कहा, "श्रीनगर और दिल्ली के बीच कम कीमत वाली एयरलाइंस 25,000 से 30,000 रूपए के टिकटों की पेशकश कर रही हैं जबकि राजमार्ग बंद हैं।"

Snows cause flight cancellations & airlines refund money without asking thus forcing passengers to repurchase tickets at inflated prices. — Omar Abdullah (@abdullah_omar) January 7, 2017

अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, "वास्तव में एक टिकट पर 5,000-6000 रूपए खर्च करने वाले लोगों को मजबूरन 25-30,000 रूपए खर्च करने पड़ेंगे. यह दिन दहाड़े लूट हैं।"

Thus forcing people who had originally spent ₹5-6000 on a ticket to spend ₹25-30,000. This is nothing but day light robbery. — Omar Abdullah (@abdullah_omar) January 7, 2017