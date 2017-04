शशिकला के विरोधी खेमे ने जयललिता के पुतले के साथ किया चुनाव प्रचार

पन्नीरसेल्वम खेमे ने चुनाव प्रचार के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के पार्थिव शरीर संग उनके ताबूत की प्रतिकृति का उपयोग किया।

चेन्नई, एएनआई। जे. जयललिता के देहांत के बाद उनकी पार्टी बिखर गई। एक तरफ शशिकला का धड़ा है तो दूसरी तरफ पन्नीरसेल्वम का धड़ा। जयललिता के दुनिया छोड़ देने के बाद उनकी पार्टी पार्टी की जो छीछालेदर हुई वो किसी से छिपी नहीं।

फिलहाल चेन्नई के आरके नगर उपचुनाव प्रचार जोर शोर पर है। एआइडीएमके के विरोधी पक्ष ने चुनाव प्रचार के लिए जयललिता की रेप्लिका का इस्तेमाल किया। वोटरों को लुभाने के लिए जयललिता की रेप्लिका बनवाई गई।के ओ. पन्नीरसेल्वम खेमे ने चुनाव प्रचार के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के पार्थिव शरीर संग उनके ताबूत की प्रतिकृति का उपयोग किया। विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता यह प्रतिकृति लेकर गली-गली घूम रहे हैं और अम्मा के नाम पर वोट मांग रहे हैं।

Chennai: AIADMK (OPS faction) campaigns in RK Nagar with a replica of former TN CM Jayalalithaa's mortal remains #RKNagarByPoll pic.twitter.com/atoRBWzlMd