मेहनत से उगाई गई सब्‍जियों के लिए उचित कीमत न मिलने पर क्रोधित किसानों ने सभी सब्‍जियां सूरजपुर हाइवे पर फेंक विरोध जताया।

सूरजपुर (एएनआई)। छत्तीसगढ़ स्थित सूरजपुर में सब्जियों की उचित कीमत न मिलने पर गुस्साए किसानों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया।

#Watch Agitated over not getting desirable prices farmers throw vegetables on NH-43 in Surajpur, Chhattisgarh pic.twitter.com/dvpFq39ivF

— ANI (@ANI_news) February 2, 2017