गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्‍यों को निर्देश दिए गए हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाए।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता बरतते हुए गृह मंत्रालय ने तमाम राज्‍य सरकारों के लिए शुक्रवार को एक सलाह जारी की है, जिसके तहत वहां के लोगों पर किसी तरह के हमले की घटना होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया गया है।

गृह राज्‍य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, 'बेंगलुरु पुलिस उत्तर-पूर्व के लोगों तक पहुंचने के लिए कदम उठा रही है। अरुणाचल के छात्र मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए कर्नाटक सरकार से मैंने आग्रह किया है।'

Home Ministry has been issuing advisories to State govts for safety&stringent actions if there's any attack on North-East ppl: Kiren Rijiju