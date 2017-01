अबु धाबी के क्राउन प्रिंस नाह्यान व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात

गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्‍य अतिथि अबु धाबी के क्राउन प्रिंस नाह्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की।

नई दिल्ली (एएनआई)। अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके पहले राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। प्रिंस ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

गणतंत्र दिवस समारोह के 'खास मेहमान' आबूधाबी के प्रिंस का दिल्ली में पहला दिन

आज युवराज व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रिंस शेख इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे।

राजघाट पर प्रिंस नाह्यान ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

राजघाट पर उन्होंने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए और उन्हें मोमेंटो भी दिया गया।

प्रिंस शेख मंगलवार को भारत पहुंचे हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के बाद भारत से रवाना होंगे।

भारत और यूएई आज पारस्परिक सहयोग के लिए एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे जिनमें एक समझौता भारत में 75 अरब डालर के निवेश कोष में धन लगाने के बारे में हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच राजधानी में एक बैठक के बाद उक्त समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

शहजादे नाहयान की इस यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएंगे। अल नाहयान मोदी से विस्तृत बातचीत करेंगे जिसके बाद दोनों पक्ष दर्जन से अधिक समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। इसमें सामरिक सहयोग समझौता शामिल है। दोनों नेताओं के बीच मोदी के सरकारी आवास पर मुलाकात होगी और इससे पहले दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में होगी।