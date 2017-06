जिस कोच से नफरत करता था, उसके साथ 20 साल रहा : अभिनव बिंद्रा

बिंद्रा ने जर्मनी के उवे रीस्टरर के साथ अपने समीकरण को लेकर ट्वीट किया, जो लंबे समय तक उनके कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे।

नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने रहस्योद्घाटन किया कि आखिर कैसे वह 20 साल तक उस कोच से जुड़े रहे जिससे वह नफरत करते थे। हालांकि बिंद्रा ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनकी इस बात को भारतीय क्रिकेट टीम में मचे घमासान से जोड़ कर देखा जा रहा है।

कप्तान विराट कोहली से मतभेद के कारण अनिल कुंबले के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद बिंद्रा ने जर्मनी के उवे रीस्टरर के साथ अपने समीकरण को लेकर ट्वीट किया, जो लंबे समय तक उनके कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे। अब संन्यास ले चुके बिंद्रा ने ट्वीट किया, 'मेरे सबसे बड़े शिक्षक कोच रीस्टरर थे। मैं उनसे नफरत करता था, लेकिन 20 साल तक उनके साथ रहा। वह हमेशा मुझे वह बातें बोलते थे, जो मैं सुनना नहीं चाहता था।' बिंद्रा ने इसे अपने ट्विटर पर 'जस्टसेइंग' हैशटैग के साथ ट्वीट किया है।

My biggest teachers was coach Uwe.I hated him!But stuck with him for 20 years.He always told me things I did not want to hear.#justsaying