महाराष्ट्र: सिंधुदुर्ग के वैरी समुद्री तट पर डूबने से आठ छात्रों की मौत

सिंधुदुर्ग पुलिस कंट्रोल अधिकारी रविंद्र घिरकर ने बताया कि सभी पीडित निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के टूर ग्रुप के सदस्य थे।

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्‍ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वैरी समुद्री तट पर आठ छात्रों के डूबने से मौत हो गई। ये सभी छात्र यहां कॉलेज टूर पर आए हुए थे। सभी छात्र कर्नाटक के बेलगाम स्थित मराठा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। इस कॉलेज के टूर ग्रुप में कुल 40 छात्र शामिल थे।

डूबने वालों में दो छात्राएं भी शामिल हैं। स्थाानीय पुलिस के मुताबिक तीन अन्य छात्रों को मछुआरों ने बचा लिया। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे उपचार के लिए मलवान हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है।

The 8 students were a part of a students' group of 40 from Maratha Engineering College in Karnataka's Belgaum.