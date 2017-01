हावड़ा: फुटवियर में 28 किग्रा सोना छिपाकर तस्‍करी करने वाले 8 स्‍मगलर गिरफ्तार

फुटवियर में सोना छिपाकर तस्‍करी करने वाले 8 स्‍मगलरों को गिरफ्तार किया गया।

हावड़ा (एएनआई)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को 28 किलोग्राम सोने की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ जिसमें आठ लोगों को पकड़ा गया। रोचक यह है कि इनके फुटवियर में सोना को काफी चतुराई से छिपाया गया था।

ये आठ स्मग्लर अपने फुटवियर में 8.3 करोड़ रुपये की कीमत वाले 28 किलोग्राम सोना छिपाकर सफर कर रहे थे। राजस्व खुफिया विभाग ने रेलवे स्टेशन पर इन आठों को पकड़ लिया।

West Bengal: DRI apprehends 8 persons at Howrah railway station carrying around 28 kg gold valued at Rs 8.3 crores, concealed in footwear pic.twitter.com/dC4u40Y2GS — ANI (@ANI_news) January 20, 2017

इससे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां दो लोगों को 27 लाख की कीमत वाला सोना अपने चप्पलों में छिपाकर स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। ये दोनों बैंकॉक से यहां आए थे।

