ओडिशा : हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 12 की मौत

ओडिशा के रायागा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलेरी स्टेशन के नजदीक रविवार देर रात जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतरने की खबर है।

ओडिशा, एएनआई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रविवार देर रात जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। जगदलपुर से भुवनेश्वर जाते वक्त ये ट्रेन हादसा हुआ है।

8 coaches of Jagdalpur -Bhubaneswar Hirakhand express train derail near Kuleri station 30 km from Rayaga(Odisha). More details awaited

— ANI (@ANI_news) January 21, 2017