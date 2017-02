वजन कम करने के लिए मुंबई पहुंची मिस्र की एमान

दुनिया की सबसे भारी महिलाओं में से एक मिस्र की एमान अहमद को मुंबई के सर्जन मुफ्फजल लकड़ावाला के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम देख रही है और उन्‍हें मुंबई लाया गया है।

मुंबई (प्रेट्र)। 36 वर्षीय एमान अहमद दुनिया की वजनी महिलाओं में से एक हैं जो मुंबई में वजन कम करने आयी हैं। शनिवार सुबह 4 बजे एमान इजिप्ट एयर प्लेन से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची।

पिछले 25 साल से एमान अपने घर से बाहर नहीं आयीं। अब एमान को एक माह के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है इसके बाद उनकी सर्जरी की जाएगी।

दुनिया में सबसे अधिक वजन की महिलाओं में से एक एमान अभी स्थानीय बेरिएट्रिक सर्जन मुफ्फजल लकड़ावाला और उनकी टीम के केयर में हैं। वे पिछले तीन माह से उनका इलाज कर रहे हैं।

लकड़ावाला ने बताया कि मिस्र के इलेक्जेंड्रिया शहर की रहने वाली एमान बरसों से बिस्तर पर हैं और उन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक लाया गया है।

World's heaviest woman Eman Ahmed from Egypt arrives in Mumbai's Saifee Hospital for treatment pic.twitter.com/KmCS0ZJoPL

— ANI (@ANI_news) February 11, 2017