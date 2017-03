असम: इस युवा गायिका के खिलाफ 46 मौलानाओं ने जारी किया फतवा

असम में एक साथ 46 मौलानाओं ने एक युवा गायिका के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है।

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम में इंडियन आइडल फेम नाहिद आफरीन के खिलाफ एक साथ 46 मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया है। आफरीन, साल 2015 में संगीत रियलटी टीवी शो 'इंडियन आइडल जूनियर' की फर्स्ट रनर अप रही थी।

आफरीन के खिलाफ यह फतवा इसलिए जारी किया गया है ताकि उसे लोगों के सामने गाना गाने से रोका जा सके। फतवा जारी करने वाले मौलानाओं के अनुसार आफरीन के कार्यक्रम का वेन्यू एक मस्जिद और एक कब्रिस्तान के आसपास था इसलिए यह फतवा जारी किया गया है।

Assam:42 clerics issue fatwa against young singer Nahid Afreen as the venue of her program was in vicinity of a mosque & a graveyard pic.twitter.com/Fn9N1Wz6GG

वहीं इस मुद्दे पर आफरीन ने कहा है, 'मेरी सिंगिग गॉड गिफ्ट है, मेरा मानना है कि इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। मैं इस तरह की धमकियों के आगे झुककर अपना संगीत नहीं छोड़ूंगी।'

My singing is gift of God I believe it must be properly utilised,not doing so is ignoring God: Singer Nahid Afreen on fatwa against her pic.twitter.com/WVPsPIhb3z