दुबई: जहाज में सवार 41 भारतीय नाविकों ने भारत सरकार से की मदद की अपील

दुबई में व्यापारी जहाजों पर सवार 41 भारतीय नाविकों की जान संकट में है, और उन्होंने मदद के लिए भारत सरकार के पास संदेश भेजा है।

हैदराबाद (जेएनएन)। दुबई में चार व्यापारी जहाजों पर कार्यरत 41 भारतीय नाविक वहां से निकलने की राह तलाश रहे हैं। उसमें से दो जहाज में कथित तौर पर लीकेज है और उनके डूबने का खतरा है। कंपनी के मालिकों ने उन्हें उनकी हालात से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। इस स्थिति से संघर्ष कर रहे नाविकों ने SOS (आपातकालीन) संदेश भेजे हैं।

ये नाविक दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू, कर्नाटक और केरल के हैं।

बचाव के लिए अपील वाले ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह को भेजा गया है। ये चारों व्यापारी जहाज तेल के आयात और निर्यात के कामों में लगे हैं।

विदेश मंत्री ने इसपर अपनी प्रतिक्रया देते हुए कहा है कि, 'हम इस मामले का समाधान करेंगे।'

I have seen the news report. We will resolve this. pic.twitter.com/QfuzZkiaXo

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 6, 2017