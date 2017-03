मेघालय में डीजल टैंकर में हुए ब्‍लास्‍ट में ड्राइवर समेत तीन की मौत हो गयी।

शिलांग (एएनआई)। मॉपुन-उमरोइ शिलांग बाइपास पर मंगलवार को एक गाड़ी में हुए विस्‍फोट के कारण तीन की मौत हो गयी।

डीजल टैंकर में हुए ब्‍लास्‍ट में मारे गए तीन लोगों में टैंकर का ड्राइवर भी है। यह ब्‍लास्‍ट गाड़ी में हुए डीजल लीकेज के कारण हुई। यह टैंकर गुवाहाटी से मणिपुर जा रही थी।

Meghalaya: 3 killed including driver of a Diesel tanker due to an internal blast in the vehicle on Mawpun- Umroi Shillong Bypass. pic.twitter.com/aXafE1HtWR