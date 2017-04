जर्मन नागरिक पर हमले के दोनों आरोपी गिरफ्तार, सुषमा ने पुलिस की पीठ थपथपायी

विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, 'जर्मन नागरिक पर हमले के वाछितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस, राजनाथ सिंह और उपराज्यपाल का अच्छा कार्य।'

नई दिल्ली, पीटीआई। उत्तरी दिल्ली के कोतवाली इलाके में दो लोगों ने कथित रूप से एक जर्मन नागरिक पर सर्जिकल ब्लेड से हमला किया और उसका बटुआ एवं मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद दो आरापियों को गिरफ्तार किया गया है।

हमले के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'मैंने दिल्ली में जर्मन नागरिक पर हुए हमले की रिपोर्ट मांगी है। मैंने दिल्ली सरकार से उसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है।' सुषमा ने बाद में ट्वीट करके आरोपियों कि गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की सराहना भी की।

I have asked for a report on the attack on German national in Delhi. I have asked Delhi Government to provide him best medical treatment.