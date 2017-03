हनुमानगढ़ में ट्रक और जीप की जबरदस्त भिड़ंत में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

जयपुर(पीटीआइ)। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार को ट्रक और जीप की जबरदस्त भिड़ंत में 15 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है।

एसएचओ अनवर खान ने बताया, 'दुर्घटना हनुमानगढ़ टाउन के रावतसर मार्ग पर शेरगढ़ चौकी के पास हुई है। शवों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है।' शवों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है।

More than 15 people killed in a collision between a truck and jeep in Hanumangarh, Rajasthan. pic.twitter.com/bRTg226Msb