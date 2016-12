कानपुर: रूरा में पटरी से उतरे सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस के 13 डिब्बे, 15 घायल

कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही अजमेर सियालदह एक्सप्रेस रूरा स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।

कानपुर (जेएनएन)। कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस रूरा स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा आज सुबह 5.20 बजे हुआ है। इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद दिल्ली-हावड़ा रूट ठप हो गया है।

Thirteen coaches of Ajmer-Sealdah express derail near Rura railway station in #Kanpur Dehat district, 15 injured: Railways — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2016

हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट करते हुए कहा, "मैं निजी तौर पर दुर्घटनाग्रस्त हुई सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन की निगरानी कर रहा हूं। अधिकारियों को दुर्घटनास्थल पर तुरंत पहुंचने के निर्देश दिये हैं। घायलों को तुरंत ही मेडिकल सुविधा प्रदान की जा रही है।"

1/Personally monitoring the situation in wake of unfortunate derailment of Sealdah-Ajmer express near Kanpur — Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) December 28, 2016

हादसे के बाद भारतीय रेलवे ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद ने बताया है कि घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है।

#FirstVisuals 14 coaches of Train no 12988 Ajmer-Saeldah express derail near Roora (Kanpur). Several injured. Rescue team rushed to the spot pic.twitter.com/OypWqmkmtt — ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2016

इस हादसे के होने के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

