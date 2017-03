मध्‍यप्रदेश के जबलपुर में हुए एक सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए मुख्‍यमंत्री ने सहायता राशि की घोषणा की है।

जबलपुर (एएनआई)। मध्‍यप्रदेश के जबलपुर में सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गयी और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। राज्‍य मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर दुख व्‍यक्‍त करते हुए पीड़ितों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा, जबलपुर सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायी है। हताहत हुए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।‘ उन्‍होंने कहा, प्रभावित परिवारों के साथ राज्य सरकार है। हादसे के शिकार घायलों का समुचित इलाज किया जायेगा और चिकित्सा व्यय की सम्पूर्ण राशि सरकार वहन करेगी।

#UPDATE Madhya Pradesh: Vehicle overturns on Jabalpur-Chargawan road, 12 dead and more than 20 injured