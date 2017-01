जैसलमेर: रानीखेत एक्सप्रेस के दस डिब्बे पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित

शनिवार देर रात जैसलमेर में रानीखेत एक्सप्रेस के दस डिब्बों के पटरी से उतरने की खबर है।

जैसलमेर, एएनआई। राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार देर रात रानीखेत एक्सप्रेस के दस डिब्बों के पटरी से उतरने की खबर है। इस घटना में अभी तक जान-माल के नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। इस घटना के पीछे क्या वजह रही इसको लेकर भी कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है।

10 Coaches of Ranikhet Express train derailed in Jaisalmer, Rajasthan late last night. No Casualty/ injury reported so far. pic.twitter.com/JY2aLBGHy1