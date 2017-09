मुंबई में भारी बारिश, शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रखने के आदेश

पिछले महीने की बारिश से सबक लेते हुए सरकार ने स्कूलों व कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है।

मुंबई, प्रेट्र। भारी बारिश के बाद मंगलवार को मुंबई फिर से ठहर सी गई है। यहां तक कि मुंबई एयरपोर्ट को बुधवार सुबह पांच तक के लिए बंद करना पड़ा। पिछले महीने की बारिश से सबक लेते हुए सरकार ने बुधवार को स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार ने यह आदेश बुधवार को भारी बारिश होने की चेतावनी के मद्देनजर दिया है। बीएमसी ने कई इलाकों में लोगों को सचेत कर दिया है।

मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों में मंगलवार दोपहर भारी बारिश हुई। आंधी पानी के कारण यातायात और ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा प्रभाव पड़ा। दृश्यता घटकर 550 मीटर से कम रह गई। मुंबई हवाई अड्डे पर करीब आधे घंटे के लिए सेवाएं रोक दी गई और कुछ विमानों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ भेज दिया गया। हवाई अड्डा सूत्रों के मुताबिक, करीब 20 विमान प्रभावित हुए हैं। सात को हैदराबाद, वडोदरा और अहमदाबाद की तरफ भेजा गया। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के बोरिवली, कांदिवली, अंधेरी, भांडुप और दक्षिणी मुंबई में देर रात तक तेज बारिश हो रही थी।

इससे पहले महानगर में 29 अगस्त को 300 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। परिवहन सेवा बुरी तरह प्रभावित हो गई थी और जनजीवन ठहर गया था। मौसम विभाग ने रविवार को मुंबई और तटीय कोंकण इलाके में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई थी। बीएमसी के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने कहा कि अब तब शहर के किसी हिस्से से अप्रिय घटना की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया, 'शाम पांच बजे तक दक्षिण मुंबई में 28.71 मिमी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी और पश्चिमी उपनगरीय इलाकों में क्रमश: 28.93 मिमी और 25.11 मिमी बारिश हुई है।'

#MumbaiRains: Massive waterlogging in various parts of Mumbai: High tide expected around 12:03 pm today. pic.twitter.com/IvHT1w4fV2