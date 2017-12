जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, दो जवान घायल

कश्मीर के काजीगुंड में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में दो जवान घायल हो गए।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में आज काजीगुंड में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में दोजवान घायल हो गए। इधर, सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना आतंकियों की फायरिंग का जवाब दे रही है।

जानकारी के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर में सोमवार को श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीगुंड के पास एक सैन्य काफिले पर हमला कर भाग रहे आतंकियों को सुरक्षाबलों ने पीछा कर मुठभेड़ में उलझा लिया है। आतंकियों की संख्या तीन से चार बताई जा रही है। हमले में दो जवान जख्मी हुए हैं।

आज दोपहर एक बजे के करीब कुलगाम जिले के अंतर्गत बोनीगाम इलाके से सेना का एक गश्तीदल गुजर रहा था। वहां घात लगाए बैठे आतंकियों ने गश्तीदल पर हमला कर दिया। हमले में दो जवान जख्मी हो गए।

अन्य जवानों ने अपनी पोजीशन संभाली और जवाबी फायर किया। लेकिन आतंकी भाग निकले।

जवानों ने अपने घायल साथियों को वहां सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, हमले के बाद भाग निकले आतंकियों का पीछा किया। जवानों ने कुछ ही दूरी पर आतंकियों को दोबारा घेर लिया। दावा किया जा रहा है कि आतंकी एक इमारत में छिपे हैं और उनके साथ जवानों के बीच गोलियों का आदान प्रदान भी हुआ है। अलबत्ता,एसएसपी कुलगाम श्रीधर पाटिल ने कहा कि आतंकियों की तलाश की जा रही है।

गौरतलब है कि बारामुला में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले के ठीक चौबीस घंटे बाद रविवार को आतंकियों ने हंदवाड़ा में भी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।रात करीब आठ बजे आतंकियों ने हंदवाड़ा के साथ सटे करालगुंड में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका, जो थाने की बाहरी दीवार के साथ टकराकर फट गया।

हमले के फौरन बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया। बता दें कि शनिवार रात को भी आतंकियों ने बारामुला में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला किया था, लेकिन उसमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ था।

