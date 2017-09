जम्मू कश्मीरः केरन में पाक गोलाबारी में जवान शहीद, तीन जख्मी

उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में पाक गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में बुधवार को एलओसी पार से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस दौरान तीन अन्य जवान जख्मी हो गए।

इस बीच, श्रीनगर के साथ सटे खाग बडगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षाबलों ने कासो चलाया।

जानकारी के अनुसार, केरन सेक्टर में एलओसी के साथ सटे इलाके में गश्त कर रहे जवानों को पाकिस्तानी सेना के स्नाईपर शूटरों ने निशाना बनाया।

फायरिंग में जख्मी हुए चारों जवानों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। एक घायल जवान की पहचान राकेश खत्री के रूप में हुई है।

#UPDATE J&K: One Army jawan lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Keran sector