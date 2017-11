कश्मीर के बांडीपोर में बीएसएफ जवान ने की साथी की हत्या

बीएसएफ के जवान ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोर मेंं सोमवार की रात सीमा सुरक्षाबल (सीसुब) के एक जवान ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी जवान को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, यह वारदात सोमवार को आधी रात के करीब बांडीपोर के साथ सटे मदेर इलाके में स्थित बीएसएफ के एक शिविर में हुई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात करीब साढ़े ग्यारह बजे बीएसएफ के शिविर में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। तीन से चार राऊंड फायर हुए। गोलियों की आवाज बंद होते ही शिविर में मौजूद जवान व अधिकारी जब उस जगह पहुंचे, जहां से गोली चलने की आवाज आई थी तो उन्हेंं वहां गोलियों से छलनी एक जवान का शव मिला।

मारे गए जवान की पहचान हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास स्थित किरमच गांव के रहने वाले चंद्रभान पुत्र हरिचंद के रूप में हुई है। दिवंगत के शव को उसी समय पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस व बीएसएफ के अधिकारियों ने मामले की पड़ताल करते हुए एक कांस्टेबल रवींद्र सिंह पुत्र चत्तर सिंह निवासी दिदार कुपवाड़ा को हिरासत में ले लिया। वहीं, इस वारदात में शामिल था। शुरुआती पूछताछ में कांस्टेबल रवींद्र सिंह ने अपना गुनाह कबूला है। फिलहाल, उससे पूछताछ जारी है। कांस्टेबल रवींद्र सिंह के खिलाफ बांडीपोर पुलिस स्टेशन में एफआईआर163 /2017 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

J&K: A BSF Jawan died after allegedly being shot during a scuffle with his colleagues in Bandipora's Mader. Police registered a case, investigation underway.