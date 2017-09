जम्मू-कश्मीर में दो आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों की पहचान आरिफ और गजनफर के तौर पर की है।

बनिहाल /श्रीनगर, [एएनआइ]। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना के जॉइंट ऑपरेशन में दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आतंकवादी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के कैंप पर हुए हमले में शामिल थे। पकडे गए आतंकवादियों के नाम ग़ज़नफ़र और आरिफ हैं। इनके पास से दो राइफल बरामद की गई है।

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने दो आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जम्‍मू-कश्‍मीर के बनिहाल में सशस्‍त्र सीमा बल (एसएसबी) कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों के ये दोनों भी शामिल थे। बता दें कि गुरुवार को एसएसबी की 14वीं बटालियन की एक पार्टी पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में एसएसबी के एक कांस्टेबल की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था। आतंकियों ने ये हमला बनिहाल सुरंग की सुरक्षा में लगे एसएसबी के जवानों पर किया था। बनिहाल रेल सुरंग 8.45 किलोमीटर लंबी है जो रामबन को काजीगुंड से जोड़ती है।

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों की पहचान आरिफ और गजनफर के तौर पर की है। पुलिस ने इन दोनों के पास से दो सर्विस राइफल्स भी बरामद की है जो एसएसबी जवान पर हमले के बाद आतंकी लेकर फरार हो गए थे।

