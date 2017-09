गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल ग्रेनेड विस्फोट में दो नागरिकों की मौत हो गई है। त्राल के ग्रेनेड हमले में 7 सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गए हैं ।

श्रीनगर, [एएनआई]। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल टाउनशिप में ग्रेनेड विस्फोट में दो नागरिकों की मौत हो गई है। त्राल के ग्रेनेड हमले में 7 सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गए हैं ।

रिपोर्ट में कहा गया है कि त्राल में हुए विस्फोट में एक महिला सहित दो नागरिकों की मौत हो गई । घायलों को इलाज के लिए उप-जिला अस्पताल ले जाया गया है ।

#UPDATE: 2 civilians have lost their lives in grenade attack by terrorists in J&K's Tral.