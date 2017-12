जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है।

जम्मू, एएनआइ। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक संयुक्त अभियान में लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के दो ठिकानों का पर्दाफाश कर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। आतंकी से पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि कश्मीर में सुरक्षाबलों का आतंकियों के सफाए का अभियान ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को चार आतंकी मार गिराए गए। तीन आतंकी बड़गाम में और एक सोपोर में मारा गया। इसके साथ ही इस साल वादी में सुरक्षाबलों के हाथों मरने वाले आतंकियों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई है। इनमें से आधे उत्तरी कश्मीर में ही मारे गए हैं। इनमें 115 आतंकी पाकिस्तानी और 85 से ज्यादा स्थानीय थे। बड़गाम में मारे गए आतंकी जैश-ए-मुहम्मद के एक आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे। सुरक्षा एजेंसियां बीते एक सप्ताह से उनके पीछे लगी हुई थीं। सुरक्षाबलों को पता चला था कि यह दस्ता श्रीनगर एयरपोर्ट और श्रीनगर के आस-पास दिसंबर माह की शुरुआत में कोई बड़ा हमला अंजाम देने की फिराक में है।

इस बीच, प्रशासन ने शरारती तत्वों के मंसूबों को नाकाम बनाने और अफवाहों पर काबू पाने के लिए बड़गाम, पुलवामा व सोपोर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है।सेना की 10 गढ़वाल रेजिमेंट और राज्य पुलिस विशेष अभियान दल के जवानों ने एक विशेष सूचना पर जिला बड़गाम में जैश ए मुहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुबह छह बजे तलाशी अभियान चलाया। करीब सात बजे जवान एक ग्रामीण के मकान के पास पहुंचे तो अंदर छिपे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद वहां मुठभेड़ शुरू हो गई। दोपहर दो बजे तक तीन आतंकी मारे गए और दो मकान तबाह हो गए। बड़गाम में मारे गए तीन आतंकियों में से एक पुलवामा का रहने वाला है। वह बीते साल ही जैश के साथ जुड़ा था। अन्य आतंकी पाकिस्तानी हैं।

मारे गए आतंकियों के पास से तीन एसाल्ट राइफलें, तीन एके मैगजीन, 111 कारतूस और अन्य साजो सामान मिला है। इस बीच, सेना के मेजर राज ने बताया कि बड़गाम में एक और आतंकी था, उसकी तलाश की जा रही है। अभी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती है।उत्तरी कश्मीर में सोपोर में भी सुरक्षाबलों ने आतंकियों की सूचना पर एक अभियान चलाया। वहां छिपे आतंकियों ने उन पर राइफल ग्रेनेड दागते हुए अपने स्वचालित हथियारों से फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर का पाकिस्तानी कमांडर मुजम्मिल मारा गया। एक सैनिक भी घायल हो गया।

मुजम्मिल उत्तरी कश्मीर में लश्कर का डिवीजनल कमांडर था। मारे गए आतंकी का एक और साथी वहीं कहीं छिपा है, उसे जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों का अभियान जारी है। मारे गए आतंकी से एसाल्ट राइफल, पांच मैगजीन, 124 कारतूस, यूबीजीएल, पांच यूबीजीएल राउंड व अन्य विस्फोटक सामग्री भी मिली है।सेना के वाहन में लगाई आग : बड़गाम में मुठभेड़ की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नारेबाजी करते हुए घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने जवानों पर पथराव करते हुए उनके साथ मारपीट का प्रयास किया। हिंसक भीड़ ने जवानों को मुठभेड़स्थल पर ले जा रही एक गाड़ी को आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा।

यह भी पढ़ेंः जानिए, सेना ने कश्मीर से कितने आतंकियों का किया सफाया



Jammu & Kashmir: Security forces in a joint operation arrested one over ground worker of Lashkar-e-Taiba in Handwara; Two hideouts busted and huge cache of arms and ammunition recovered. pic.twitter.com/6K7aCpeKCJ