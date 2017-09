जम्मू-कश्मीर के सोपोर में ग्रेनेड हमले में तीन जख्मी

बारामूला के सोपोर में एसबीआई शाखा के पास ग्रेनेड हमले 3 लोग घायल हो गए।

जम्मू, एएनआइ। जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में आज एसबीआई शाखा के पास ग्रेनेड हमले 3 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिर कराया गया है। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है।

रातभर सीमा पार से बरसते रहे गोले

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने शुक्रवार रातभर जम्मू व सांबा जिले के अरनिया, आरएसपुरा व रामगढ़ सेक्टरों में जमकर गोलीबारी की। भारतीय चौकियों व सीमांत गांवों को निशाना बनाकर की गई गोलाबारी शनिवार तड़के चार बजे तक जारी रही। इसमें तीन जवानों सहित सात लोग घायल हो गए। पाक गोलीबारी का सीमा सुरक्षा बल ने भी कड़ा जवाब दिया। शनिवार दिनभर सीमा शांत रही, लेकिन लोग फिर गोलाबारी शुरू होने की आशंका के चलते सहमे रहे। बीस हजार से अधिक लोग सीमा से दूर अपने रिश्तेदारों व राहत शिविरों में डेरा डाले हुए हैं।

इसमें से करीब चार हजार लोग विभिन्न कैंपों में शरण लिए हुए हैं। कई लोग रात को शिविरों में आकर सुबह अपने घरों को लौट जाते हैं।पाकिस्तान रेंजर्स ने शुक्रवार रात को सई सेक्टर की बुधवार, भूले चक, एसएच-वे, देवीगढ़, आरएसपुरा की जय कृष्ण, जुग्नू चक, नवा पिंड, घराना, अब्दुल्लियां पोस्टों के साथ रिहायशी क्षेत्रों में जमकर मोर्टार दागे। इसमें तीन जवानों के अलावा सतोवाल गांव में पुष्पेंद्र सिंह पुत्र जसवंत सिह, सुभाष सिंह पुत्र रोलू राम, वंदना देवी पुत्री प्रशांत लाल घायल हो गए।

घायलों को आरएसपुरा में प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। केवल जवान नीखली कुमार को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा गोलीबारी में सतोवाली निवासी सुभाष सिंह के एक जानवर की मौत व दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। रामगढ़ के अग्रिम गांव रंगूर, नगा, नथवाल, सामदू, कथराल, जसोचक, दग, जेरड़ा व साथ लगते गांवों में भी पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। इनमें एक मवेशी की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। रामगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर नौ व दस में भी गोले गिरे।

