जम्मू कश्मीर के उड़ी में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के उड़ी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया।

जम्मू, एएनआइ। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। मुठभेड़ अभी जारी है।

इससे पहले कश्मीर के त्राल में वीरवार को आतंकियों ने सड़क एंड भवन निर्माण (आरएंडबी) मंत्री नईम अख्तर के काफिले पर ग्रेनेड हमला किया था। इस दौरान मंत्री बाल-बाल बच गए थे, लेकिन एक महिला समेत दो नागरिकों की मौत हो गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

J&K: Encounter between Security forces and terrorists in Uri continues ; One terrorist killed (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/L3gvC30CWb