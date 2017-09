जम्मू-कश्मीरः रियासी के चासन में सड़क हादसे में दो की मौत, एक जख्मी

रियासी के चासन में टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त होने में दो लोगों की मौत हो गई।

जम्मू, जेएनएन। जम्मू कश्मीर के रियासी के चासन में आज एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसें में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया।

जानकारी के मुताबिक, चस्सान-बुधल रोड पर गुलाबपोरा में एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दो व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक घायल को बुद्ध अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है।

J&K: 3 dead, 1 injured after a tempo skidded off road in Reasi's Chasana, more details awaited. pic.twitter.com/IKGVlEZZoo