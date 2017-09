शिमला में जिस्मफरोशी के धंधे का पर्दाफाश

शिमला के के ढली क्षेत्र में एक होटल में जिस्मफरोशी के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक सहित दो दलाल गिरफ्तार किए हैं।

शिमला, [जेएनएन]। हिमाचल प्रदेश की शिमला के के ढली क्षेत्र में एक होटल में जिस्मफरोशी के धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक सहित दो दलाल गिरफ्तार किए हैं। साथ ही सात युवतियों को भी रेस्क्यू किया गया है, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है।

हालांकि जांच जारी है, रेस्क्यू की गई कुछ युवतियां शादीशुदा है, जो पंजाब के भटिंडा, पंचकूला के अलावा नाहन की रहने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक देर रात शुरू हुई कार्रवाई सुबह 6 बजे तक जारी रही। अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि गिरफ्तार दो दलाल पंजाब के फरीदकोट व जिरकपुर के रहने वाले हैं। चूंकि दलालों व रेस्क्यू महिलाओं का संबंध पंजाब से है, लिहाजा यह संभावना जाहिर की जा रही है कि वैश्यावृति के गिरोह का संचालन पंजाब से किया जा रहा होगा।

ढली के एसएचओ आशीष सेमुअल के नेतृत्व में पुलिस ने होटल में दबिश दी थी। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि पुलिस की दबिश के दौरान होटल में ग्राहक थे या नहीं, या फिर महिलाओं को ग्राहकों को पेश करने के लिए होटल में ठहराया गया था।

बहरहाल जिस तरीके से वैश्यावृति का बड़ा मामला सामने आया है, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सूबे की राजधानी में इस धंधे के गिरोह सक्रिय हैं। उधर, जिला पुलिस प्रमुख सौम्या सांबशिवन ने पुष्टि करते हुए कहा कि सात महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है, तीन गिरफ्तार हैं। मामले की जांच की जा रही है।

Himachal Pradesh: 3 hotel owners arrested & 7 girls rescued allegedly in connection with flesh trade in Shimla's Janedghat; case registered